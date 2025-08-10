«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Шинник» в матче Первой лиги

В Ярославле завершился матч 4-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «Шинник» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 0:2.

Счёт на 35-й минуте встречи открыл полузащитник нижнекамцев Давид Кокоев. А во втором тайме нападающий Рашид Магомедов удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт встречи.

«Нефтехимик» одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги, набрал шесть очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. Также клуб из Татарстана пока не познал горечи поражений в текущем чемпионате. Ярославцы остались с одним очком и идут на предпоследнем, 17-м месте, ниже только красноярский «Енисей», который «Шинник» обходит лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.