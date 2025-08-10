Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Нефтехимик: результат матча 10 августа 2025, счет 0:2, 4-й тур Первая лига 2025/2026

«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Шинник» в матче Первой лиги
Комментарии

В Ярославле завершился матч 4-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «Шинник» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 0:2.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Кокоев – 35'     0:2 Магомедов – 65'    

Счёт на 35-й минуте встречи открыл полузащитник нижнекамцев Давид Кокоев. А во втором тайме нападающий Рашид Магомедов удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт встречи.

«Нефтехимик» одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги, набрал шесть очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. Также клуб из Татарстана пока не познал горечи поражений в текущем чемпионате. Ярославцы остались с одним очком и идут на предпоследнем, 17-м месте, ниже только красноярский «Енисей», который «Шинник» обходит лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
