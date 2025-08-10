Скидки
Стала известна позиция «Аль-Хиляля» по Левандовскому после покупки Нуньеса

Стала известна позиция «Аль-Хиляля» по Левандовскому после покупки Нуньеса
Аудио-версия:
Комментарии

Переход форварда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» исключает трансфер нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в саудовский клуб, который проявлял интерес к польскому футболисту в последние недели. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Аль-Хиляль» изучал возможности приобретения Левандовского нынешним летом, несмотря на нежелание 36-летнего футболиста покидать стан сине-гранатовых. В «Барселоне» не исключают продления контракта с игроком, однако решение по этому вопросу будет зависеть от его выступлений в грядущем сезоне. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне польский форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

