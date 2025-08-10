Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил «Галатасараю» аренду Куэсты с опцией выкупа за € 5 млн — HT Spor

«Спартак» предложил «Галатасараю» аренду Куэсты с опцией выкупа за € 5 млн — HT Spor
Аудио-версия:
Московский «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по аренде центрального защитника Карлоса Куэсты с возможностью выкупа за € 5 млн. Об этом сообщает HT Spor.

По информации источника, турецкий гранд готов заключить сделку только при условии обязательства дальнейшего выкупа игрока. Подчёркивается, что интерес к Куэсте также проявляет «Васко да Гама», который направит предложение о его покупке в ближайшее время. Однако колумбийский защитник отдаёт приоритет переходу в «Спартак».

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

«Васко да Гама» ведёт переговоры с Куэстой, которым интересуется «Спартак» — Берберт

Как появился «Спартак»:

