Наумов: «Зенит» выглядит отвратительно — с Семаком надо было расставаться год назад

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает ошибочным решение «Зенита» оставить на посту главного тренера Сергея Семака.

«Зенит» сейчас выглядит отвратительно, как и в прошлом сезоне. Игроки, которые составляют костяк команды, абсолютно не впечатляют. Они забыли, что такое острая игра, резкие вертикальные передачи, открывания. Можно катать мяч в середине поля до посинения, только толку от этого не будет.

С этим тренерским штабом надо было расставаться год назад. Они уже настолько приелись друг другу, что не видят недостатков. Обратите внимание, какое лицо у Семака, как он говорит — не знает, что делать в этой ситуации», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам первых четырёх матчей нового сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал лишь пять очков и на данный момент идёт восьмым в турнирной таблице.