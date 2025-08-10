Капитан «Спартака» Максименко: команда готова биться за Станковича

Голкипер и капитан московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на слухи о возможной отставке сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера клуба.

«Команда готова биться за Станковича. И мы бьёмся. Будем выходить и пытаться исправить ситуацию», — приводит слова Максименко Sport 24.

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена».