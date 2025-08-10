Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»

Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судей отменить гол нападающего «Краснодара» Жоау Батчи в ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ. «Быки» поразили ворота соперника на 19-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Кордоба при первой подаче находился за линией офсайда и блокировал защитника «Оренбурга». Тот просто не мог подобраться к мячу. Так что просто своим присутствием Кордоба влиял на эпизод и защитника – решение отменить гол из-за офсайда правильное. Хотя нельзя не отметить, что повторы снова показали криво», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Арбитр Федотов оценил решение судьи назначить пенальти «Локомотиву» в игре со «Спартаком»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android