Арбитр Федотов оценил решение судей отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судей отменить гол нападающего «Краснодара» Жоау Батчи в ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ. «Быки» поразили ворота соперника на 19-й минуте встречи.

«Кордоба при первой подаче находился за линией офсайда и блокировал защитника «Оренбурга». Тот просто не мог подобраться к мячу. Так что просто своим присутствием Кордоба влиял на эпизод и защитника – решение отменить гол из-за офсайда правильное. Хотя нельзя не отметить, что повторы снова показали криво», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: