Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Футбол Новости

Форвард «Ахмата» рассказал, от чего Черчесов был в недоумении после победы над «Зенитом»

Комментарии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, какой момент в победной раздевалке после матча с «Зенитом» (1:0) вызвал недоумение со стороны нового главного тренера команды Станислава Черчесова.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Он немножко был в недоумении от того, что мы радуемся так, будто стали чемпионами (улыбается). Но всё же нам сейчас очень важно было победить и тем радостнее от этих трёх очков после матча с таким соперником. Хотелось также показать, что мы способны на большее», — приводит слова 27-летнего Конате пресс-служба команды из Грозного.

Напомним, в игре с «Зенитом» «Ахмат» набрал свои первые очки в новом сезоне Мир РПЛ, прервав серию из трёх поражений. На данный момент грозненцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Новости. Футбол
