«Оренбург» — «Краснодар»: команды не сумели открыть счёт в первом тайме

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков в первом тайме.

После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и расположился на 13-м месте. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Балтике» (2:3), а «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.