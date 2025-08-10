Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником из саудовской лиги — источник

ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником из саудовской лиги — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Секу Траоре, представляющий интересы центрального защитника «Аль‑Фатеха» Жорже Фернандеша, рассказал, что ЦСКА сделал официальное предложение саудовскому клубу по переходу футболиста. Также Траоре отметил, что общался со «Спартаком» относительно 28-летнего игрока.

«ЦСКА недавно сделал предложение «Аль‑Фатеху» по Фернандешу. Но при этом ещё сегодня «Спартак» общался со мной по Жорже», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Фернандеш выступает в составе «Аль‑Фатеха» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

