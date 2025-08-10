Конате рассказал, как изменилась подготовка к матчам у «Ахмата» с приходом Черчесова

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос, над чем команда работала при подготовке к матчу с «Зенитом» (1:0) под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.

«Мы отлично были настроены на матч с «Зенитом», потому что недавно уже играли против них в Кубке, где мы так же могли не проиграть. С тех пор мы провели работу над ошибками и были очень серьёзно подготовлены в плане организации игры. Понимали, что если сможем забить, то точно выиграем.

Черчесов привнёс нового в плане психологии? Именно. Перед прошлой встречей с «Зенитом» у нас было всё, но что-то не хватало. Мы очень рады набрать три очка. Впереди много матчей. Идём вперёд», — приводит слова 27-летнего Конате пресс-служба команды из Грозного.