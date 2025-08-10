Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Наумов: у «Спартака» всё дело в Станковиче. Будут расставаться, если проиграют «Зениту»

Аудио-версия:
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что предстоящий матч Мир РПЛ с «Зенитом» может стать последним для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на своём посту.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Спартака» всё дело в тренере и его штабе. Всё слишком нервозно, Станкович даёт негативные эмоции команде. Отсюда бесконечные срывы и удаления, ведь команда смотрит на главного тренера. Ему постоянно что-то не так, без конца апеллирует к судьям. В принципе, «Спартак» сильная команда по составу, но нервозность мешает. Если Станкович от этого не избавится, а скорее всего, этого не произойдёт, потому что он не понимает, что это неправильно, с ним будут расставаться. Следующая игра с «Зенитом», думаю, если её провалят, будут ставить вопрос об увольнении. А мы знаем, что в «Спартаке» такое происходит быстро», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» при Станковиче набрал лишь четыре очка в четырёх матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

