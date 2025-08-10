«Сочи» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Сочи»: Дёгтев, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Фёдоров, Крамарич.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамалё, Сергеев, Макаров.

После трёх туров чемпионата России сочинская команда не набрала ни одного очка и занимает 16-е место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Сочи» проиграл «Рубину» со счётом 1:2, а «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1.

