Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на хет-трик полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

«Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Остерегаем ли от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Лёша разберётся сам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».