Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист
Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на хет-трик полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Остерегаем ли от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Лёша разберётся сам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».
