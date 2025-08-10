Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист

Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист
Комментарии

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на хет-трик полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – сумасшедший футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Остерегаем ли от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. Лёша разберётся сам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».

Григорян: разуйте глаза, Батраков — уже выдающийся футболист
