«Сьон» без Миранчука не смог обыграть «Янг Бойз» в матче 3-го тура Суперлиги

Комментарии

Завершился матч 3-го тура швейцарской Суперлиги, в котором встречались «Янг Бойз» и «Сьон». Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Матч закончился со счётом 0:0.

Швейцария — Суперлига . 3-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Янг Бойз
Берн
Окончен
0 : 0
Сьон
Сьон
Удаления: нет / Крониг – 80'

На 80-й минуте красную карточку получил защитник гостей Ян Крониг.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

После трёх матчей швейцарского чемпионата «Сьон» набрал семь очков и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, «Янг Бойз» заработал пять очков в четырёх встречах и располагается на пятой строчке.

В следующем туре команда из Сьона встретится с «Серветтом» (23 августа), а «Янг Бойз» сыграет с «Лугано» (31 августа).

Календарь швейцарской Суперлиги
Турнирная таблица швейцарской Суперлиги
