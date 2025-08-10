«Оренбург» — «Краснодар»: Кривцов открыл счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник «быков» Никита Кривцов открыл счёт в матче.

После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Балтике» (2:3), а «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.