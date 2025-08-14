Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Начало прямой трансляции матча «Хайберниан» — «Партизан» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча «Хайберниан» — «Партизан» на платформе Okko и «Чемпионата»
Комментарии

14 августа в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» и «Партизаном».

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Окончен
2 : 3
ДВ
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Вукотич – 17'     0:2 Милошевич – 44'     1:2 Боуи – 60'     1:3 Андреј Костић – 90+6'     2:3 Кэдден – 100'    
Удаления: нет / Симич – 63'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android