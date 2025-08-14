Начало прямой трансляции матча «Хайберниан» — «Партизан» на платформе Okko и «Чемпионата»
Поделиться
14 августа в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» и «Партизаном».
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Окончен
2 : 3
ДВ
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Вукотич – 17' 0:2 Милошевич – 44' 1:2 Боуи – 60' 1:3 Андреј Костић – 90+6' 2:3 Кэдден – 100'
Удаления: нет / Симич – 63'
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 17 августа 2025
-
14:14
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:38
-
13:25
-
13:22
-
13:16
-
13:14
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:20
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00