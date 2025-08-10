ЖФК ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Суперлиги

Сегодня, 10 августа, завершился матч 17-го тура женской Суперлиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Металлург» в Самаре, одержали гости со счётом 2:0.

На 37-й минуте нападающая армейской команды Милена Николич забила первый гол. На 47-й минуте Габриэль Онгене удвоила преимущество ЦСКА и установила окончательный счёт в матче — 2:0.

По итогам этой встречи ЦСКА располагается на первом месте, команда заработала 40 очков. «Крылья Советов» находятся на пятой строчке, набрав 22 очка.

Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит».