ЖФК ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 10 августа, завершился матч 17-го тура женской Суперлиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Металлург» в Самаре, одержали гости со счётом 2:0.
Россия — Суперлига (ж) . 17-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Николич – 37' 0:2 Онгене – 47'
На 37-й минуте нападающая армейской команды Милена Николич забила первый гол. На 47-й минуте Габриэль Онгене удвоила преимущество ЦСКА и установила окончательный счёт в матче — 2:0.
По итогам этой встречи ЦСКА располагается на первом месте, команда заработала 40 очков. «Крылья Советов» находятся на пятой строчке, набрав 22 очка.
Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:28
-
16:27
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:07
-
16:07
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:22