Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Суперлиги

ЖФК ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился матч 17-го тура женской Суперлиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Металлург» в Самаре, одержали гости со счётом 2:0.

Россия — Суперлига (ж) . 17-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Николич – 37'     0:2 Онгене – 47'    

На 37-й минуте нападающая армейской команды Милена Николич забила первый гол. На 47-й минуте Габриэль Онгене удвоила преимущество ЦСКА и установила окончательный счёт в матче — 2:0.

По итогам этой встречи ЦСКА располагается на первом месте, команда заработала 40 очков. «Крылья Советов» находятся на пятой строчке, набрав 22 очка.

Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит».

Материалы по теме
Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android