«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: Экитике вывел «красных» вперёд на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уго Экитике на четвёртой минуте вывел «красных» вперёд.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» принимает участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».