«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: Экитике вывел «красных» вперёд на четвёртой минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4' 1:1 Матета – 17' 1:2 Фримпонг – 21'
Уго Экитике на четвёртой минуте вывел «красных» вперёд.
По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» принимает участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.
В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».
Комментарии
- 10 августа 2025
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:28
-
16:27
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:07
-
16:07
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:22