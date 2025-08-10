Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: Экитике вывел «красных» вперёд на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'    

Уго Экитике на четвёртой минуте вывел «красных» вперёд.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» принимает участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».

