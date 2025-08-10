Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Краснодар, результат матча 10 августа 2025, счет 0:1, 3-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Оренбург» в 4-м туре РПЛ
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу одержали гости со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на 75-й минуте встречи.

По итогам этого матча «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева заработал девять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, набрал два очка и идёт 13-м. На первом месте находится московский «Локомотив», заработавший 12 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
