«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Оренбург» в 4-м туре РПЛ

Сегодня, 10 августа, завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на 75-й минуте встречи.

По итогам этого матча «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева заработал девять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, набрал два очка и идёт 13-м. На первом месте находится московский «Локомотив», заработавший 12 очков.