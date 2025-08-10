«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: Матета реализовал пенальти и сравнял счёт на 17-й минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Жан-Филипп Матета на 17-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Ранее, на четвёртой минуте, Уго Экитике открыл счёт в этой игре и вывел «красных» вперёд.
По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» принимает участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.
В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».
