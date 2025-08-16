Начало прямой трансляции матча «Интер» — «Олимпиакос» на платформе Okko и «Чемпионата»
16 августа в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча между «Интером» (Италия) и «Олимпиакосом» (Греция).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Димарко – 16' 2:0 Тюрам – 53'
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
