Начало прямой трансляции матча Лиги 1 «Анже» — «Париж» на платформе Okko и «Чемпионата»

17 августа в 18:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура французской Лиги 1 между «Анже» и «Парижем». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа» в Анже.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Анже
Окончен
1 : 0
Париж
1:0 Леполь – 9'    
Удаления: Мутон – 57' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
