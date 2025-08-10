«Тягомотина жуткая». Денис Казанский — о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

«Игра забудется, но ощущения останутся.Тягомотина жуткая в Оренбурге. Но «Оренбург» по-другому с чемпионом не может играть, а чемпион пока сильно далёк от вменяемой игры. А главное, что «Краснодар» уже на втором месте. Без шума и гама», — написал Казанский в телеграм-канале.

После четырёх сыгранных матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Оренбург» с двумя очками на старте сезона располагается на 13-й строчке.