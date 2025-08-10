Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тягомотина жуткая». Денис Казанский — о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в РПЛ

«Тягомотина жуткая». Денис Казанский — о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«Игра забудется, но ощущения останутся.Тягомотина жуткая в Оренбурге. Но «Оренбург» по-другому с чемпионом не может играть, а чемпион пока сильно далёк от вменяемой игры. А главное, что «Краснодар» уже на втором месте. Без шума и гама», — написал Казанский в телеграм-канале.

После четырёх сыгранных матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Оренбург» с двумя очками на старте сезона располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Динамо» не засчитали гол из-за офсайда! Команда Карпина гостит у аутсайдера РПЛ! LIVE
Live
«Динамо» не засчитали гол из-за офсайда! Команда Карпина гостит у аутсайдера РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android