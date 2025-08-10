Экитике и Фримпонг забили свои первые мячи за «Ливерпуль» в дебютном матче

Новички «Ливерпуля» Уго Экитике и Жереми Фримпонг забили свои первые голы за команду в официальном матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.

Экитике отметился забитым мячом на четвёртой минуте встречи. Результативную передачу ему отдал ещё один новичок команды Флориан Вирц, для которого это первое результативное действие в составе «красных». Фримпонг отличился на 21-й минуте с передачи Доминика Собослаи.

Форвард Уго Экитике перешёл в «Ливерпуль» из франкфуртского «Айнтрахта» 23 июля. Крайний защитник Жереми Фримпонг пополнил состав «красных» в мае 2025 года, перейдя из леверкузенского «Байера».