Экитике и Фримпонг забили свои первые мячи за «Ливерпуль» в дебютном матче
Поделиться
Новички «Ливерпуля» Уго Экитике и Жереми Фримпонг забили свои первые голы за команду в официальном матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.
Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4' 1:1 Матета – 17' 1:2 Фримпонг – 21'
Экитике отметился забитым мячом на четвёртой минуте встречи. Результативную передачу ему отдал ещё один новичок команды Флориан Вирц, для которого это первое результативное действие в составе «красных». Фримпонг отличился на 21-й минуте с передачи Доминика Собослаи.
Форвард Уго Экитике перешёл в «Ливерпуль» из франкфуртского «Айнтрахта» 23 июля. Крайний защитник Жереми Фримпонг пополнил состав «красных» в мае 2025 года, перейдя из леверкузенского «Байера».
Комментарии
- 10 августа 2025
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:28
-
16:27
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:07
-
16:07
-
16:03
-
16:01
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:22