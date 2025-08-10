Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экитике и Фримпонг забили свои первые мячи за «Ливерпуль» в дебютном матче

Экитике и Фримпонг забили свои первые мячи за «Ливерпуль» в дебютном матче
Комментарии

Новички «Ливерпуля» Уго Экитике и Жереми Фримпонг забили свои первые голы за команду в официальном матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас». Встреча проходит в эти минуты. «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2-й тайм
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'    

Экитике отметился забитым мячом на четвёртой минуте встречи. Результативную передачу ему отдал ещё один новичок команды Флориан Вирц, для которого это первое результативное действие в составе «красных». Фримпонг отличился на 21-й минуте с передачи Доминика Собослаи.

Форвард Уго Экитике перешёл в «Ливерпуль» из франкфуртского «Айнтрахта» 23 июля. Крайний защитник Жереми Фримпонг пополнил состав «красных» в мае 2025 года, перейдя из леверкузенского «Байера».

Материалы по теме
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android