«Фенербахче» — «Фейеноорд»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

