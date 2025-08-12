Скидки
Главная Футбол Новости

Фенербахче — Фейеноорд: во сколько начало матча Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Фенербахче» — «Фейеноорд»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между командами закончился со счётом 2:1 в пользу «Фейеноорда». За нидерландский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Квинтен Тимбер и нападающий Анис Хадж Мусса. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Софьян Амрабат.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

