Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Морено ответил, отдал ли он половину зарплаты в «Сочи» после поражения от «Акрона»

Морено ответил, отдал ли он половину зарплаты в «Сочи» после поражения от «Акрона»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено ответил, отказался ли он от части своей зарплаты после поражения от «Акрона» (0:4) во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Напомним, после матча испанский тренер заявил, что ещё не испытывал подобный стыд на протяжении всей карьеры, а также сообщил, что готов отказаться от части зарплаты, и призвал своих подопечных последовать его примеру.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«Что касается тех заявлений, вы помните, что я был очень зол, поэтому игроки поняли мою реакцию. Что касается того обещания, это обещание я уже выполнил, и сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты, сконцентрироваться на следующих матчах», — заявил Морено в эфире «Матч Премьер».

В трёх первых матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» потерпел три поражения с разницей голов 1-9. Морено возглавляет «горожан» с декабря 2023 года.

