Тренер «Ливерпуля» ван Бронкхорст: я был поражён качеством игроков команды

Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст, работающий в штабе Арне Слота, поделился впечатлениями от взаимодействия с футболистами команды.

«Я был поражён качеством игроков команды. Чтобы соревноваться во всех турнирах, требуется качество, но я думаю, что именно характер в первую очередь позволяет добиться успеха.

Характер этих футболистов, их стремление стать лучше, соревноваться каждый день — это бросается в глаза. И неважно, какие именно упражнения мы выполняем на поле, — каждый хочет победить, поэтому очень важно всё делать правильно», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт «Ливерпуля».

