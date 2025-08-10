«Реал» сделал заявление о травме Эдуарду Камавинга

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья полузащитника Эдуарду Камавинга. Напомним, футболист пропустил последние шесть матчей «сливочных» сезона-2024/2025, включая финал Кубка Испании, из-за разрыва левой приводящей мышцы бедра.

«После обследования Эдуарду Камавинга, проведённого медицинской службой «Реала», у игрока диагностировано растяжение связок правой лодыжки. Клуб следит за состоянием футболиста», — сказано в заявлении «Реала».

В минувшем сезоне французский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Напомним, Камавинга выступает в составе мадридского клуба с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до конца июня 2029 года.