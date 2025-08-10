«Сочи» — «Динамо» Москва: VAR отменил гол Макарова на 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте полузащитник бело-голубых Денис Макаров открыл счёт в матче. После видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

После трёх туров чемпионата России сочинская команда не набрала ни одного очка и занимает 16-е место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке. В минувшем туре «Сочи» проиграл «Рубину» со счётом 1:2, а «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).