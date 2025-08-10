Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис высказался о первом матче Черчесова после возвращения в «Ахмат»

Андрей Канчельскис высказался о первом матче Черчесова после возвращения в «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил первый матч российского тренера Станислава Черчесова после возвращения в «Ахмат». В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги грозненцы одержали победу над «Зенитом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Во-первых, поздравляю «Ахмат» с первой победой в РПЛ. Ещё и над «Зенитом»! Здесь сыграл настрой — пришёл новый тренер. Когда приходит новый тренер, все футболисты мобилизуются, начинают доказывать, что они готовы играть в основном составе.

Удивительно, что «Зенит» так сыграл. Видимо, не настроились. В футболе не бывает легко, нужно выходить на каждую игру и доказывать. «Ахмат» — с победой. Хорошее возвращение Черчесова. Начало хорошее!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

