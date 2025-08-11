Скидки
Амьен — Реймс: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 2 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Амьен» — «Реймс»: во сколько начало игры 1-го тура Лиги 2, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 11 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 2, в котором встретятся «Амьен» и «Реймс». Игра пройдёт на стадионе «Кредит Агриколь де ла Ликорн» в «Амьене». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Франция — Лига 2 . 1-й тур
11 августа 2025, понедельник. 21:45 МСК
Амьен
Амьен
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Амьен» набрал 43 очка в 34 турах и занял 11-е место. В сезоне-2024/2025 «Реймс» выступал в Лиге 1. Красно-белые заработали 33 очка после 34 туров и расположились на 16-й строчке. «Сент-Этьен» занял 17-е место (30), а «Монпелье» — 18-е (16).

Календарь Лиги 2 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 2 сезона-2025/2026
