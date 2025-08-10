Канчельскис: «Локомотив» сильнее «Спартака», и не зря они лидируют в РПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

«Счёт 4:2 говорит о том, что «Локомотив» сильнее «Спартака». И не зря они сейчас лидируют в РПЛ. Но не знаю, как они будут дальше. Как я говорил в начале сезона, будут бороться за четвёртое-пятое место, и всё», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» одержал четыре победы в четырёх стартовых турах РПЛ. С 12 очками подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице.