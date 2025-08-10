Главный тренер «Урала» Ромащенко высказался о победе над «Енисеем»

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (2:0).

«Простых матчей не бывает — особенно в лучшей лиге мира. Болельщики в такую погоду приехали, поддержали нас. Это очень важно для нас, эта победа и для них тоже.

Понравились многие моменты в организации, с переходными фазами. Единственное — в первом тайме было очень много стерильного владения. Не хватало агрессивных действий от наших атакующих игроков, когда они оставались один на один. Ишков, когда вышел на замену, дважды проявил эти качества.

Команд без слабых мест не бывает. Хотим улучшить все компоненты — и в первую очередь это касается группы атаки. Хочется доминировать на поле вне зависимости, с мячом мы или без мяча. Команда должна быть более целеустремлённой в завершающей стадии», — приводит слова Ромащенко пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.