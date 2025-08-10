Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о поражении в матче РПЛ с «Краснодаром»

Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о поражении в матче РПЛ с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от матча 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

— Было два разных тайма. Больше опасных ударов было у «Краснодара», держали мяч, мы надеялись на возможность проведения контратак, но не получилось. Во втором тайме при счёте 0:0 было три‑четыре очень хороших момента для контратаки. В концовке допустили маленькую ошибку в обороне, был разрыв между линиями, человек хорошо убежал в эту зону и хорошо пробил.

Заслуженная победа «Краснодара». При 0:1 мы поменяли схему, убрали центрального защитника, соперник отдал нам мяч, и в последние 10–15 минут у нас было несколько опасных моментов, но, к сожалению, не успели забить.

— Можно ли это списать на несыгранность игроков?
— Нет, не сказал бы. Это касается индивидуальных качеств футболистов. Нам надо продолжать работу, в конце концов, мы играем в футбол для голов. Жалко, могли забить, могли принимать лучшие решения при контратаках.

Мы играли против чемпионов, но у нас были моменты, и надо их реализовывать, если хотим набирать очки, потому что мы играем для этого, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android