Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о поражении в матче РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от матча 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

— Было два разных тайма. Больше опасных ударов было у «Краснодара», держали мяч, мы надеялись на возможность проведения контратак, но не получилось. Во втором тайме при счёте 0:0 было три‑четыре очень хороших момента для контратаки. В концовке допустили маленькую ошибку в обороне, был разрыв между линиями, человек хорошо убежал в эту зону и хорошо пробил.

Заслуженная победа «Краснодара». При 0:1 мы поменяли схему, убрали центрального защитника, соперник отдал нам мяч, и в последние 10–15 минут у нас было несколько опасных моментов, но, к сожалению, не успели забить.

— Можно ли это списать на несыгранность игроков?

— Нет, не сказал бы. Это касается индивидуальных качеств футболистов. Нам надо продолжать работу, в конце концов, мы играем в футбол для голов. Жалко, могли забить, могли принимать лучшие решения при контратаках.

Мы играли против чемпионов, но у нас были моменты, и надо их реализовывать, если хотим набирать очки, потому что мы играем для этого, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».