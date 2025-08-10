Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
«Сочи» — «Динамо» Москва: Макаров открыл счёт на 37-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

На 37-й минуте полузащитник бело-голубых Денис Макаров вывел свою команду вперёд. Ранее, на 18-й минуте, Макаров открыл счёт в матче, но после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

После трёх туров чемпионата России сочинская команда не набрала ни одного очка и занимает 16-е место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке. В минувшем туре «Сочи» проиграл «Рубину» со счётом 1:2, а «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

