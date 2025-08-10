Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Канчельскис — о Станковиче: руководство «Спартака» хотело, чтобы произошло чудо

Канчельскис — о Станковиче: руководство «Спартака» хотело, чтобы произошло чудо
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые уступили «Локомотиву» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Я вообще не понимаю руководство «Спартака». Наверное, нефутбольные люди там. Вы хотели нового тренера? Тогда скажите Станковичу спасибо в том сезоне и попрощайтесь! А сейчас вы будете выплачивать всю неустойку, которую должны. Я их не пойму вообще! Если в том сезоне концовку смазали, скажите спасибо. Пожали руки — и ищите нового тренера.

Хотели, чтобы произошло чудо, но что-то не происходит. В этой ситуации со «Спартаком» вряд ли что-то произойдёт в ближайшее время», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года красно-белые продлили контракт с сербским специалистом до 2027 года.

«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Истории
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
