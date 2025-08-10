Канчельскис — о Станковиче: руководство «Спартака» хотело, чтобы произошло чудо

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые уступили «Локомотиву» (2:4).

«Я вообще не понимаю руководство «Спартака». Наверное, нефутбольные люди там. Вы хотели нового тренера? Тогда скажите Станковичу спасибо в том сезоне и попрощайтесь! А сейчас вы будете выплачивать всю неустойку, которую должны. Я их не пойму вообще! Если в том сезоне концовку смазали, скажите спасибо. Пожали руки — и ищите нового тренера.

Хотели, чтобы произошло чудо, но что-то не происходит. В этой ситуации со «Спартаком» вряд ли что-то произойдёт в ближайшее время», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года красно-белые продлили контракт с сербским специалистом до 2027 года.