«Искусственное поле — не отговорка». Черников — о матче «Краснодара» с «Оренбургом»

«Искусственное поле — не отговорка». Черников — о матче «Краснодара» с «Оренбургом»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«То, что «Оренбург» находится внизу таблицы, ни о чём не говорит. Это тяжёлый соперник, особенно когда он принимает дома. Искусственное поле — это ни в коем случае не отговорка, но надо с первой минуты к нему адаптироваться, что как раз в самом начале нам не удалось. Но в целом мы выиграли множество единоборств, подбирали много вторых мячей. Забили заслуженный гол, могли забить и больше. Победили заслуженно», — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с девятью очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» располагается на 13-й строчке с двумя очками.

