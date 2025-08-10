«Кристал Пэлас» завоевал Суперкубок Англии, переиграв «Ливерпуль» в серии пенальти

Завершился матч Суперкубка Англии, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

На четвёртой минуте Уго Экитике открыл счёт в этой игре и вывел «красных» вперёд. Жан-Филипп Матета на 17-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Жереми Фримпонг на 21-й минуте вернул «красным» преимущество. Исмаила Сарр на 77-й минуте вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались «орлы» — 3:2.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» принимал участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».