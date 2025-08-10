Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» в большинстве разгромил «Милан» в товарищеском матче

«Челси» в большинстве разгромил «Милан» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между английским «Челси» и итальянским «Миланом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, одержали хозяева со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Коубиш – 5'     2:0 Педро – 8'     2:1     3:1 Делап – 67'     3:2 Фофана – 70'     4:2 Делап – 90'    
Удаления: нет / Коубиш – 18'

На пятой минуте встречи защитник «Милана» Андрей Коубиш забил гол в свои ворота. На восьмой минуте нападающий «Челси» Жоао Педро удвоил преимущество «синих». На 18-й минуте Коубиш получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

На 67-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник «Милана» Юссуф Фофана отыграл один мяч. На 90-й минуте Делап оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Материалы по теме
В «Челси» определились с будущим Вейги на фоне тяжёлой травмы Колуилла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android