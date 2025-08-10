«Челси» в большинстве разгромил «Милан» в товарищеском матче
Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между английским «Челси» и итальянским «Миланом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, одержали хозяева со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Коубиш – 5' 2:0 Педро – 8' 2:1 3:1 Делап – 67' 3:2 Фофана – 70' 4:2 Делап – 90'
Удаления: нет / Коубиш – 18'
На пятой минуте встречи защитник «Милана» Андрей Коубиш забил гол в свои ворота. На восьмой минуте нападающий «Челси» Жоао Педро удвоил преимущество «синих». На 18-й минуте Коубиш получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.
На 67-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник «Милана» Юссуф Фофана отыграл один мяч. На 90-й минуте Делап оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:1.
