«Челси» в большинстве разгромил «Милан» в товарищеском матче

Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между английским «Челси» и итальянским «Миланом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, одержали хозяева со счётом 4:1.

На пятой минуте встречи защитник «Милана» Андрей Коубиш забил гол в свои ворота. На восьмой минуте нападающий «Челси» Жоао Педро удвоил преимущество «синих». На 18-й минуте Коубиш получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

На 67-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник «Милана» Юссуф Фофана отыграл один мяч. На 90-й минуте Делап оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:1.