Футбол Новости

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился матч 17-го тура женской Суперлиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Рубин» в Казани, одержали гости со счётом 3:1.

Россия — Суперлига (ж) . 17-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Матейич – 22'     0:2 Матейич – 56'     0:3 Гомес – 62'     1:3 Алпатова – 85'    

На 22-й минуте нападающая «Зенита» Нина Матейич забила первый гол. На 56-й минуте Матейич оформила дубль. На 62-й минуте полузащитница Беатрис Гомес упрочила преимущество сине-бело-голубых. На 85-й минуте полузащитница «Рубина» Ксения Алпатова сократила отставание и установила окончательный счёт — 1:3.

После этого матча «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, команда набрала 38 очков. «Рубин» располагается на 10-й строчке, заработав 16 очков.

