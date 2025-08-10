Скидки
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» впервые в истории выиграл Суперкубок Англии

Комментарии

«Кристал Пэлас» впервые в истории выиграл Суперкубок Англии, одержав победу над «Ливерпулем». После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы».

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

В составе «Кристал Пэлас» в основное время отличились Жан-Филипп Матета, который на 17-й минуте реализовал пенальти, и Исмаила Сарр, забивший на 77-й минуте. Голами в серии пенальти отметились Матета, Сарр и Джастин Девенни.

«Орлы» получили право на борьбу за Суперкубок Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Напомним, в прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».

