«Кристал Пэлас» впервые в истории выиграл Суперкубок Англии, одержав победу над «Ливерпулем». После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы».

В составе «Кристал Пэлас» в основное время отличились Жан-Филипп Матета, который на 17-й минуте реализовал пенальти, и Исмаила Сарр, забивший на 77-й минуте. Голами в серии пенальти отметились Матета, Сарр и Джастин Девенни.

«Орлы» получили право на борьбу за Суперкубок Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Напомним, в прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».