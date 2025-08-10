Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
«Один плохой день ван Дейка». Казанский — о победе «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии

«Один плохой день ван Дейка». Казанский — о победе «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии
Аудио-версия:
Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о матче Суперкубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы».

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Один плохой день ван Дейка. Пеналь и позиционная ошибка. Но как круто вырос в игре «Кристал Пэлас». Замены явно повлияли на «Ливерпуль» в худшую сторону. Моменты справедливости ради были в обе стороны в концовке.
Девенни первым касанием мог забить на «Уэмбли» — и сразу трофей в руках. Вот карьера началась бы.

Показалось, что «красные» сегодня были как в финале с «Ньюкаслом». Победим всяко. А тут такой «Дворец».

Экитике и Фримпонг — очень приятное впечатление. Первое касание, продвижение мяча, финиш Экитике. Правда, потом пару хороших моментов должен был реализовать. Фримпонг и забегание — то, к чему придётся Салаху привыкать. Вирц — всё впереди. Слишком ответственное место. Сразу проявить [себя], как мне кажется, сложно.
Но вот, что точно, левый фланг с Гакпо будет не так летален для соперника, как с Диасом.

Хендерсона в сборную! С бутылкой и полотенцем! В кепке! Гласнер — топ! «Кристал Пэлас» с трофеем. Кройдон с землетрясением.

Всегда очень впечатляюще — половина «Уэмбли» мгновенно пустеет. А другая битком и в празднике. Сезон грядёт!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

