«Один плохой день ван Дейка». Казанский — о победе «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о матче Суперкубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы».

«Один плохой день ван Дейка. Пеналь и позиционная ошибка. Но как круто вырос в игре «Кристал Пэлас». Замены явно повлияли на «Ливерпуль» в худшую сторону. Моменты справедливости ради были в обе стороны в концовке.

Девенни первым касанием мог забить на «Уэмбли» — и сразу трофей в руках. Вот карьера началась бы.

Показалось, что «красные» сегодня были как в финале с «Ньюкаслом». Победим всяко. А тут такой «Дворец».

Экитике и Фримпонг — очень приятное впечатление. Первое касание, продвижение мяча, финиш Экитике. Правда, потом пару хороших моментов должен был реализовать. Фримпонг и забегание — то, к чему придётся Салаху привыкать. Вирц — всё впереди. Слишком ответственное место. Сразу проявить [себя], как мне кажется, сложно.

Но вот, что точно, левый фланг с Гакпо будет не так летален для соперника, как с Диасом.

Хендерсона в сборную! С бутылкой и полотенцем! В кепке! Гласнер — топ! «Кристал Пэлас» с трофеем. Кройдон с землетрясением.

Всегда очень впечатляюще — половина «Уэмбли» мгновенно пустеет. А другая битком и в празднике. Сезон грядёт!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.