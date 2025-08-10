Скидки
18:30 Мск
«Кристал Пэлас» — 27-й клуб, взявший Суперкубок Англии

Аудио-версия:
Комментарии

«Кристал Пэлас» переиграл «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025 и стал 27-м клубом в истории, который взял данный трофей.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Рекордсменом по числу завоёванных Суперкубков страны является «Манчестер Юнайтед» (21 трофей), 17 подобных трофеев у «Арсенала», 16 — у «Ливерпуля».

Помимо этого, Суперкубок Англии из ныне существующих коллективов также брали «Эвертон» (9), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (по 7), «Челси», «Вулверхэмптон» (по 4), «Вест Бромвич», «Бёрнли», «Лидс Юнайтед», «Лестер Сити» (по 2), по одной победе у «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллы», «Блэкберн Роверс», «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленда», «Портсмута», «Ноттингем Форест», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Хаддерсфилд Таун», «Кардифф Сити», «Болтон Уондерерс», «Дерби Каунти» и «Кристал Пэлас».

Новости. Футбол
