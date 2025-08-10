«Кристал Пэлас» — 27-й клуб, взявший Суперкубок Англии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Кристал Пэлас» переиграл «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025 и стал 27-м клубом в истории, который взял данный трофей.

Рекордсменом по числу завоёванных Суперкубков страны является «Манчестер Юнайтед» (21 трофей), 17 подобных трофеев у «Арсенала», 16 — у «Ливерпуля».

Помимо этого, Суперкубок Англии из ныне существующих коллективов также брали «Эвертон» (9), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» (по 7), «Челси», «Вулверхэмптон» (по 4), «Вест Бромвич», «Бёрнли», «Лидс Юнайтед», «Лестер Сити» (по 2), по одной победе у «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллы», «Блэкберн Роверс», «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленда», «Портсмута», «Ноттингем Форест», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Хаддерсфилд Таун», «Кардифф Сити», «Болтон Уондерерс», «Дерби Каунти» и «Кристал Пэлас».