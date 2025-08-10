«Кристал Пэлас» выиграл второй трофей в 2025 году

Лондонский «Кристал Пэлас» завоевал второй трофей в календарном году, одержав победу над «Ливерпулем» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. После основного времени игры был зафиксирован счёт 2:2, в серии пенальти со счётом 3:2 победили «орлы».

В Суперкубке Англии лондонцы участвовали в качестве победителя Кубка Англии сезона-2024/2025. В финале соревнования «орлы» одолели «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. Тот трофей стал для «Кристал Пэлас» первым в истории с 1905 года.