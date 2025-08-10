Фото: футболистам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии

Игрокам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии, который они завоевали, обыграв «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Фото: Paul Harding — The FA/The FA via Getty Images

«Кристал Пэлас» принял участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка страны. В финале соревнования «орлы» переиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Мерсисайдцы сыграли в этом матче в роли действующих победителей английской Премьер-лиги.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».

Участие в новом сезоне английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» начнёт гостевой игрой с «Челси» 17 августа.