Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: футболистам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии

Фото: футболистам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии
Комментарии

Игрокам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии, который они завоевали, обыграв «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Фото: Paul Harding — The FA/The FA via Getty Images

«Кристал Пэлас» принял участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка страны. В финале соревнования «орлы» переиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Мерсисайдцы сыграли в этом матче в роли действующих победителей английской Премьер-лиги.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».

Участие в новом сезоне английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» начнёт гостевой игрой с «Челси» 17 августа.

Материалы по теме
«Кристал Пэлас» — 27-й клуб, взявший Суперкубок Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android