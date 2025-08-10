Фото: футболистам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии
Игрокам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии, который они завоевали, обыграв «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.
Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4' 1:1 Матета – 17' 1:2 Фримпонг – 21' 2:2 Сарр – 77'
Фото: Paul Harding — The FA/The FA via Getty Images
«Кристал Пэлас» принял участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка страны. В финале соревнования «орлы» переиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Мерсисайдцы сыграли в этом матче в роли действующих победителей английской Премьер-лиги.
В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».
Участие в новом сезоне английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» начнёт гостевой игрой с «Челси» 17 августа.
