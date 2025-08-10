Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Третий сезон подряд в Суперкубке Англии победила команда, пропустившая первой
Третий сезон подряд Суперкубок Англии завоевала команда, которая пропустила первой, сообщает OptaJoe в социальной сети X. Сегодня, 10 августа, «Кристал Пэлас» переиграл «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025. На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «красных» Уго Экитике.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

В 2023 году «Манчестер Сити» забил первый гол в матче с «Арсеналом», однако «канониры» смогли отыграться в добавленное ко второму тайму время и победить по пенальти со счётом 4:1. В 2024 году «Манчестер Сити» пропустил первым от «Манчестер Юнайтед», но также сравнял счёт в концовке матча и выиграл в серии пенальти — 7:6.

Примечательно, что все три встречи завершились победой по пенальти.

