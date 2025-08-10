Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин отреагировал на ошибку Лунёва в матче 4-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо»

Валерий Карпин отреагировал на ошибку Лунёва в матче 4-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвёл итоги матча своей команды с «Сочи» (1:1) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Результатом недовольны. По обороне вопросов вообще нет. Один удар в створ, по-моему, у «Сочи» был. Обидно не выиграть. Первый тайм особенно понравился. Но если не забиваешь ты — забивают тебе. Из ничего. Вратарь выбил, не подобрали. Хорошего было намного больше.

Я гол в повторе не видел. Но если ближний угол – это угол вратаря. Так что о чём здесь говорить? Виноват или не виноват», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Live
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android