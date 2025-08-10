Валерий Карпин отреагировал на ошибку Лунёва в матче 4-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвёл итоги матча своей команды с «Сочи» (1:1) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Результатом недовольны. По обороне вопросов вообще нет. Один удар в створ, по-моему, у «Сочи» был. Обидно не выиграть. Первый тайм особенно понравился. Но если не забиваешь ты — забивают тебе. Из ничего. Вратарь выбил, не подобрали. Хорошего было намного больше.

Я гол в повторе не видел. Но если ближний угол – это угол вратаря. Так что о чём здесь говорить? Виноват или не виноват», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.