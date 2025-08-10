«Ростов» — «Пари НН»: у гостей красную карточку получил Майга на 11-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте у гостей красную карточку получил Мамаду Майга.

После трёх туров ростовчане находятся на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства без набранных очков в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у этой команды на данный момент так же нет набранных очков.