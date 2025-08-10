Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Сочи»

Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Для меня одна победа в первых четырёх турах неудовлетворительна. Ожидали больше и другого. Но тот состав, который у нас есть… Скажем так, усилять игру тяжело. Понятно, что по травмам винить кого-то нельзя. Но скамейка такая сейчас, какая есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку.

Материалы по теме
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Live
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android