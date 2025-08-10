Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для меня одна победа в первых четырёх турах неудовлетворительна. Ожидали больше и другого. Но тот состав, который у нас есть… Скажем так, усилять игру тяжело. Понятно, что по травмам винить кого-то нельзя. Но скамейка такая сейчас, какая есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку.