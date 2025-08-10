Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался об игре новичков за «Динамо»

Валерий Карпин высказался об игре новичков за «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичков команды в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Как оцениваю новичков? Нормально оцениваю. Хорошо. Рубенс и Зайнутдинов – двое, которые сегодня играли. Сергеева нет смысла относить к новичкам. Ожидаю ли ещё новичков? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Материалы по теме
Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android