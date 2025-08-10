Валерий Карпин высказался об игре новичков за «Динамо»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичков команды в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Как оцениваю новичков? Нормально оцениваю. Хорошо. Рубенс и Зайнутдинов – двое, которые сегодня играли. Сергеева нет смысла относить к новичкам. Ожидаю ли ещё новичков? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
21:26
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:32
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:16