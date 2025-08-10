Валерий Карпин высказался об игре новичков за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру новичков команды в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Как оцениваю новичков? Нормально оцениваю. Хорошо. Рубенс и Зайнутдинов – двое, которые сегодня играли. Сергеева нет смысла относить к новичкам. Ожидаю ли ещё новичков? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.